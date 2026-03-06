Site logo

Australian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

NEWS STORY
06/03/2026

Times from today's opening free practice session for the Qatar Airways Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Leclerc Ferrari S 1:20.267 0.000
2 Hamilton Ferrari S 1:20.736 0.469
3 Verstappen Red Bull S 1:20.789 0.522
4 Hadjar Red Bull S 1:21.087 0.820
5 Lindblad Racing Bulls S 1:21.313 1.046
6 Piastri McLaren S 1:21.342 1.075
7 Russell Mercedes S 1:21.371 1.104
8 Antonelli Mercedes S 1:21.376 1.109
9 Bortoleto Audi S 1:21.696 1.429
10 Hulkenberg Audi S 1:21.969 1.702
11 Ocon Haas S 1:22.161 1.894
12 Sainz Williams S 1:22.323 2.056
13 Lawson Racing Bulls M 1:22.613 2.346
14 Bearman Haas S 1:22.682 2.415
15 Albon Williams S 1:23.130 2.863
16 Colapinto Alpine S 1:23.325 3.058
17 Bottas Cadillac S 01:24.0 3.755
18 Gasly Alpine S 1:24.035 3.768
19 Norris McLaren M 1:24.391 4.124
20 Perez Cadillac S 01:24.6 4.353

