Test Times: Bahrain 12-02

NEWS STORY
12/02/2026

Today's times from Manama, the second day of the first pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Leclerc Ferrari C3 139 1:34.273 128.421 mph
Norris McLaren C2 149 1:34.784 0.511
Bearman Haas C3 130 1:35.394 1.121
Russell Mercedes C3 54 1:35.466 1.193
Hadjar Red Bull C3 87 1:36.561 2.288
Bortoleto Audi C3 67 1:36.670 2.397
Gasly Alpine C3 97 1:36.723 2.450
Bottas Cadillac C3 67 1:36.824 2.551
Albon Williams C3 62 1:37.229 2.956
Hulkenberg Audi C3 47 1:37.266 2.993
Lindblad Racing Bulls C3 83 1:37.470 3.197
Sainz Williams C3 69 1:37.592 3.319
Lawson Racing Bulls C3 50 1:38.017 3.744
Alonso Aston Martin C3 98 1:38.248 3.975
Perez Cadillac C3 42 1:38.653 4.380
Antonelli Mercedes C3 3 1:38.960

