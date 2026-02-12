Site logo

Morning times from Bahrain - Thursday

12/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the second day of pre-season testing.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Laps Time Gap
Leclerc Ferrari 62 1:34.273 128.421 mph
Norris McLaren 64 1:34.784 0.511
Gasly Alpine 61 1:36.723 2.450
Bearman Haas 55 1:37.025 2.752
Albon Williams 62 1:37.229 2.956
Hulkenberg Audi 47 1:37.266 2.993
Lawson Racing Bulls 50 1:38.017 3.744
Perez Cadillac 42 1:38.653 4.380
Alonso Aston Martin 55 1:38.960 4.687
Antonelli Mercedes 3 No Time
Hadjar Red Bull 1 No time

Antonelli sidelined for much of the morning with a power unit issue, which meant a change of engine, while Hadjar is understood to have suffered a hydraulic leak.

