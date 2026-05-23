Canadian Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Racing Bulls

Arvid Lindblad: "I'm pleased with our Sprint Quali today. The pace was better than expected and the team did a mega job.

"We brought a new upgrade this weekend and it's clearly working well. It's a difficult track to tackle as a rookie, especially on a Sprint weekend, so I'm really happy with our performance, even if there was still a little more to extract in SQ3. With all the disruptions in FP1, nobody was able to complete a proper long run, so it's hard to know exactly how things will play out tomorrow. Tyre degradation will definitely be a big factor, but tomorrow should be fun and I'm ready to get stuck in."

Liam Lawson: "It was a frustrating Friday given I almost didn't get any track time. In a Sprint weekend, FP1 is really important as it's the only time you can actually put laps together before any competitive sessions. Overall, the car and the pace looked really good out there, and I also felt comfortable this morning during the couple of laps that I did. I'm going to be playing catch-up tomorrow. This track is quite hard and a bit unique, so the way we'll drive in the Sprint will be different from Qualifying. The afternoon will be when we'll have to make the biggest step, but I'm focused on getting back out there tomorrow."

Mattia Spini - Head of Trackside Engineering: "The track here in Montreal presents several challenges and it was an eventful day with several red flags. The team arrived with an aero upgrade that worked as expected and brought a decent step in performance. Despite being the first time for Arvid at this track, he was quickly up to speed and executed a flawless Sprint Quali, finishing P9 ahead of all the midfield cars which was a great result.

"It was a tough one on Liam's side of the garage. A technical issue after just two push laps in FP1 forced a Power Unit change and that ruled him out of Sprint Qualifying entirely. It's a real shame, but there's no doubt he had the pace to be in SQ3 alongside Arvid, and he deserved the chance to show it. Now the focus is on tomorrow whereby we will aim to score points in the Sprint with Arvid and give the best chance to both our drivers in Qualifying with a fast and reliable car."