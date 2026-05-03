Miami Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Alan Permane: "A tough weekend for us. Firstly, we apologise to Pierre and Alpine for the incident; Liam's gearbox failed and broke fifth gear as he was braking for Turn 17, which caused him to collide with Pierre.

It was a good fun first few laps though and who knows where it could have gone, a points finish could have been possible. For Arvid it was a race about learning, after missing the Sprint, he was on the back foot, but there's plenty to take away from this race, and his pace on the Hard tyres was very encouraging. Unfortunately, a point-less weekend for us, but we are going into Montreal with some more aero upgrades and full of confidence to have a good weekend."

Arvid Lindblad: "It was always going to be a difficult race given the limited mileage this weekend. I struggled in the first stint, the pace on the Medium tyre wasn't there and I had very little grip. As soon as I switched to the Hard tyre, I felt more comfortable, the car was easier to drive and the pace definitely improved. We'll take a close look at everything from this weekend, I'll keep working on my side and continue learning. The team did a really good job this weekend, making the most out of some difficult situations. Overall, I'm really enjoying driving the car so far and I'm excited for another new track coming up."

Liam Lawson: "It's been a tough weekend here in Miami. We suffered a gearbox issue, which isn't something we've experienced before, but it meant that I lost control of the car and ultimately made contact with Pierre. The collision ended his race and the issue led to us having to retire the car, which is obviously frustrating. I went to see Pierre straight after the race to apologise and am glad he's okay, which is the main thing. We had a strong start and gained a lot of places, so it's a shame for the race to have ended as it did. We'll use the next couple of weeks to reset and take our learnings to Canada, which is a track I really enjoy."