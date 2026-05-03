Site logo

Miami Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
03/05/2026

Alan Permane: "With Liam, we didn't quite have the pace to get into Q3 unfortunately; the Alpine's have been a little bit too quick for us here.

"That being said, the rest of it went smoothly and we've dramatically improved the car from where we started, RBFPT have made huge improvements to the power unit operation. We saw from this morning in the Sprint that although we had problems early on with Liam, the car was competitive after we got over those initial problems, degradation was low and he was very happy with the car. Whilst were not as high up as we would like to be, I feel like we've been able to maximise everything.

"Arvid has had another difficult day unfortunately, we had a problem with his car after the lap to grid and this meant he couldn't take part in the Sprint, losing him valuable laps and balance learning. He got in a bit of a tangle on his last run in Q1 with traffic, which cost him some time at the start of the lap and some tyre preparation, and he narrowly missed out going into Q2. So, plenty of learning this weekend for him but I'm very sure the he'll go into tomorrow well prepared and ready to fight."

Liam Lawson: "After a tough Sprint we gave everything we had during Quali today. We made some small improvements to the car since yesterday and had decent race pace, but the gap to the top ten feels like a stretch this weekend. This is definitely a development race with teams bringing some interesting upgrades, so we can learn a lot to take forwards. It felt like we maximised everything we had, so we'll push to do the same tomorrow."

Arvid Lindblad: "It's been a difficult weekend so far. The final lap in Qualifying was quite messy with everyone on top of each other, which compromised our tyre and battery preparation and was quite punishing. We made a few changes, but I didn't have the best feeling in the car, so we weren't able to maximise the result. Liam was quite a bit further ahead, so the potential is definitely there. Tomorrow will be a challenge, but we'll keep pushing and look to move forward."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms