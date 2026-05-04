Miami Grand Prix: Race team notes - Audi

Audi Revolut F1 Team endured a demanding weekend at the Miami Grand Prix, marked by mixed fortunes on race day. A turbulent opening lap brought an early end to Nico Hulkenberg's afternoon, while Gabriel Bortoleto delivered a determined recovery drive to finish just outside the points.

Despite missed opportunities - particularly with Nico showing clear points potential - the team leaves Miami looking forward to the next rounds. The collective resilience shown throughout the weekend, from the mechanics' intense recovery efforts to Gabriel's execution on track, provides positive takeaways heading into the short break before the next round in Montreal.

Allan McNish, Racing Director: "It's been a challenging weekend overall for us. Gabi delivered a very strong drive today, working his way back with good pace, composure and some well-judged overtaking that underlines the potential in the car. Equally, a lot of credit goes to the team, particularly the mechanics, who responded to a very difficult day yesterday with real determination and focus. That's the spirit that continues to push us forward.

"For Nico, it was frustrating. He was squeezed into Turn 1, which meant an early front wing change, and unfortunately a subsequent technical issue forced his retirement. From his starting position, he was very much in contention for points, so that's clearly disappointing.

"Our priority now is to ensure we consistently convert that potential into results. We will take the learnings from this weekend, reset over the break, and come back ready to maximise the opportunity in Montreal."

Nico Hulkenberg: "It's obviously not how we wanted to finish the weekend. We had a technical issue and had to retire, which is frustrating because the aim is always to be out there racing to the end. Overall, it's been a challenging weekend. We'll regroup, understand what happened and keep pushing. Staying persistent is key - that effort will pay off, and that's what we're focused on going forward."

Gabriel Bortoleto: "I feel like the pace was there to fight for the points, but when you start last, there's not really much you can do. I made my way through the back of the field, there was some good pace and some good moves, but just not enough time to overtake. Considering I started last and finished P12, I think it was a solid result. I'm really proud of the team and the work they did to get the car out there yesterday, and we'll keep going."