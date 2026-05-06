F1 extends contract with Sky

Formula 1 and Sky have today announced a multi-year agreement continuing into the next decade.

Under the renewed agreements, said to have cost the broadcaster £1bn - which will account for the increased cost to subscribers - Sky will continue to show every practice, qualifying, sprint, and Grand Prix on Sky Sports (UK and ROI) and Sky Sport (Italy) and streaming service NOW, as well as showcasing F1 Kids. In the UK, highlights of every Grand Prix and live coverage of the British Grand Prix will continue to be made available free-to-air. In Italy, every Grand Prix will be live on the dedicated Sky Sport F1 channel, complemented by free-to-air coverage on TV8 including the live broadcast of every Italian Grand Prix.

The partnership also includes coverage of Formula 2, Formula 3, F1 ACADEMY, and Porsche Supercup all remaining part of Sky's comprehensive offering, giving motorsport fans unrivalled access to the future stars of the sport.

Since becoming the exclusive home of Formula 1 in the UK and Ireland in 2019, Sky has played a central role in the sport's growth in those territories, as well as across English-speaking nations that have adopted the broadcaster's programming. Total viewing in the UK & Ireland has increased by 90%, with under-35s up 120%, and female viewership has more than doubled. In the past three seasons alone (2023-2025), viewing has grown by 14%, culminating in a record-breaking 2025 season with 162 million viewer hours.

Buoyed by the strong performances of Ferrari and Kimi Antonelli respectively, viewership in Italy has opened with a 25% rise in the 2026 season. The audience for the Italian driver's first victory at the Chinese Grand Prix drew 1.2 million viewers live on Sky, along with a further 1.4 million on TV8.

"Sky has always been a dedicated, trusted, and passionate partner since we began our relationship many years ago," said Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1. "Their world leading approach to live broadcasting, content creation, and behind-the-scenes analysis led by a truly amazing group of on-screen talent has made the difference in continuing to grow our sport in the UK, Ireland, and Italy and I am delighted we will be taking our partnership into the next decade. I want to thank Dana and all the team at Sky for their determination to get this deal in place and to continue to bring the excitement of Formula 1 to our passionate fans."

"We're proud of the role we've played in supporting the sport's growth through world-class storytelling, innovation and long-term investment," added Dana Strong, Group CEO Sky. "This new agreement secures Sky as the home of Formula 1 for years to come, as the sport enters an exciting era with more British talent on the grid and rising stars like Kimi Antonelli. I want to thank Stefano and the F1 team for our continued partnership, which we're excited to build on in the years ahead."

We're sure fans throughout the world that get the Sky feed will be delighted to hear that they face several more years of out-and-out pro-British driver bias, not to mention the screaming, shouting and faux excitement of 'Crofty' and his team.