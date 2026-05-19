Canadian Grand Prix: Preview - Williams

Ahead of the 2026 Canadian Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer, shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of the Montreal circuit?

• Sprint event - The third of six Sprint events and the first in Montreal, which creates an additional challenge, with only a single practice session ahead of Sprint qualifying.

• Power and efficiency are paramount - The series of straights separated by low-speed corners places a premium on power unit performance, aerodynamic efficiency, and total downforce.

• Tyre temperature generation is difficult - Teams often struggle to get heat into the tyres, particularly the fronts, which affects grip and confidence through the lap.

• Ride quality and braking stability are critical - Bumpy braking zones at Turns 8 and 10, combined with aggressive kerb usage at Turns 3 and 4, demand a car that handles well while maintaining strong straight-line braking and traction.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?

• Montreal's circuit layout poses unique energy challenges - The "asymmetric" energy demand, with low usage in the first half and high usage in the second, creates a new challenge for the team.

• New harvest limit impacts qualifying strategy - Regulation changes ahead of Miami reduced the qualifying harvest limit from 8MJ to 6MJ, affecting how energy is distributed across the lap but allows the drivers to push freely.

What are the tyre challenges of the circuit?

• Step harder compound allocation - Compound allocation is 1-step harder than 2025 (no C6 in 2026). If conditions are cold, it increases the risk of graining on the soft and medium tyre.

• Tyre preparation is one of the hardest of the year - The short, smooth, low-energy track combined with likely cool conditions makes generating tyre temperature extremely difficult, particularly in qualifying where preparation laps may be needed.

• Soft compounds on a low-energy surface - The softest tyre allocations are paired with a circuit that generates low lateral energy, meaning degradation is typically rear-left wear limited rather than thermal, provided graining is kept under control.

What are the strategic considerations for the race?

• Qualifying plans are flexible but complex - The short lap allows many permissible run plans mixing 1-lap and 3-4 lap runs, with the key trade-off being optimal tyre preparation versus traffic management.

• Sprint race - Montreal's first ever Sprint event is expected to be a zero-stop race, with the medium compound holding a marginal 0.1 place advantage over the hard.

• Grand Prix favours a one-stop medium-to-hard strategy. Two-stop races are approximately one place worse, and race pace is significantly more rewarding than qualifying pace, placing a premium on Sunday performance.

• Race intervention risk - Safety Car (70%) and Virtual Safety Car (44%) probabilities are higher than the season average. Early intervention will promote very long second stints, whilst late intervention could trigger extra pit stops.