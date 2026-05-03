Miami Grand Prix: Race team notes - Williams

James Vowles, Team Principal: "Well done to the team. It's great to see the hard work of the last five weeks, and the aero package all adding up, putting us in stronger place than we started the season.

"It's still a long road, but the positive news is that there's more performance to come throughout the rest of the season. Alex and Carlos worked incredibly well as a team today and as a result secured the best positions we could have. We stopped Alex first, which is different to what we would normally do, to ensure that he got ahead of Bearman and secured the points for the team. We have a couple of weeks now until Canada, and I'm looking forward to racing hard for the rest of the season."

Carlos Sainz: "Another very solid Sunday. I had a strong start and managed to position myself in contention for points. The pace from there was very good, the race was well-executed, and we were comfortably in the midfield fight. We've made progress over the early break, and the team has worked hard to bring this upgrade to the car. It shows how much we can achieve when we get our heads down, but this is still very far from where we want to be. Our aim is to keep up the good work and try score points regularly."

Alex Albon: "It has been a difficult start to the season, so it is great to bring home a double points finish, which is a strong result for the team. We had a good start and I made up some positions within the first three laps, and the upgrades also seemed to run well allowing us to properly fight in the midfield. There is more to unlock with performance and we've been experimenting all weekend with setups; there is still a bit to go in terms of understanding the new package, but we'll keep pushing. Miami as a track tends to suit us, so we need to turn our attention to Montreal now and extracting the most out of another Sprint weekend."