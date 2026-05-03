Site logo

Miami Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Williams

NEWS STORY
03/05/2026

James Vowles, Team Principal: "If we got everything perfect today, Carlos could've been P11 but Q3 wasn't possible.

"For Alex, we have been suffering from inconsistency on speed across the start/finish line; there is a lot we're asking the drivers to do to get everything prepared down the back straight, with a sequence of actions needed to get everything spot on. When you do that, the performance differential can be extreme. In the case of Alex, he had some traffic and with a minor change in throttle application, this meant that he started the lap losing a few tenths, which cost him the position to where he should've been.

"Regardless, it's good to see the gaps are closer. This is the first step in fighting back to the front of the midfield. We've started from a long way back but there's some good performance coming across the remainder of the season and with Carlos, Alex and the team, I'm confident we won't stop fighting for points on every occasion that comes our way."

Carlos Sainz: "We were only 0.1s off P11, so it's clear this Miami upgrade is a positive step for the team. We're still getting to grips with the new package, and our execution has room for improvement, so there was some lap time left on the table. Tomorrow, we should be able to have some fun in the midfield and possibly be in reach of the points if the weather mixes things up.

"Lastly, it's been sad to hear about the passing of Alex Zanardi today. He kept his sporting passion intact despite so many obstacles and he deserves a lot of respect and admiration from the motorsport community. My thoughts are with his friends and family."

Alex Albon: "In the Sprint race today, we had decent pace but ultimately we decided to pit and trial out some options with the front wing to learn more ahead of qualifying. The upgrades the team has worked tirelessly on have us in a more competitive place and we need to continue to make steps forward. In qualifying, we had inconsistency with deployment combined with some traffic, so I started my lap on the back foot. Overall, we have a better car and good race pace for tomorrow, and the weather forecast for the race could also shake things up so we'll see what tomorrow brings."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms