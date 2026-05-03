Miami Grand Prix: Result (Amended)

03/05/2026

Pos Driver Team Laps Gap
1 Antonelli Mercedes 57 1h 33:19.273
2 Norris McLaren 57 + 0:03.264
3 Piastri McLaren 57 + 0:27.092
4 Russell Mercedes 57 + 0:43.051
5 Verstappen Red Bull 57 + 0:48.949
6 Hamilton Ferrari 57 + 0:53.753
7 Colapinto Alpine 57 + 1:01.871
8 Leclerc Ferrari 57 + 1:04.245
9 Sainz Williams 57 + 1:22.072
10 Albon Williams 57 + 1:30.972
11 Bearman Haas 56 + 1 Lap
12 Bortoleto Audi 56 + 1 Lap
13 Ocon Haas 56 + 1 Lap
14 Lindblad Racing Bulls 56 + 1 Lap
15 Alonso Aston Martin 56 + 1 Lap
16 Perez Cadillac 56 + 1 Lap
17 Stroll Aston Martin 56 + 1 Lap
18 Bottas Cadillac 55 + 2 Laps
Hulkenberg Audi 7 Retired
Lawson Racing Bulls 6 Accident Damage
Gasly Alpine 4 Accident
Hadjar Red Bull 4 Accident

Fastest Lap: Norris (McLaren) 1:31.869 (Lap 35)

Leclerc: Drive through penalty converted to 20 second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times

Verstappen: 5 second time penalty for crossing the white line at the pit exit

