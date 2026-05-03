Miami Grand Prix: Driver Tyre Strategies

03/05/2026

Details of each driver's tyre strategy during the Crypto.com Miami Grand Prix.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3
Antonelli Mercedes NM NH
Norris McLaren NM NH
Piastri McLaren NM NH
Russell Mercedes NM NH
Verstappen Red Bull NM NH
Hamilton Ferrari NM NH
Colapinto Alpine NM NH
Leclerc Ferrari NM NH
Sainz Williams NM NH
Albon Williams NM NH
Bearman Haas NM NH
Bortoleto Audi NM NH
Ocon Haas NM NH
Lindblad Racing Bulls NM NH
Alonso Aston Martin NM NS
Perez Cadillac NM NH
Stroll Aston Martin NM US NS
Bottas Cadillac NM NS NM
Hulkenberg Audi NM NM
Lawson Racing Bulls NM
Gasly Alpine NM
Hadjar Red Bull NH

