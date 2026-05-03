Miami race start brought forward

03/05/2026

The start of today's Miami Grand Prix has been brought forward by three hours as a result of concern over the threat from rainstorms.

"Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon close to the original planned race start time," read a brief statement.

"This decision has been taken to ensure the least amount of disruption to the race, and to ensure the maximum possible window to complete the Grand Prix in the best conditions and to prioritise the safety of drivers, fans, teams and staff."

The race will now start at 17:00 GMT.

