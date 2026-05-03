Miami Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

Fernando Alonso: "It's good to have both cars finish the race for the first time this season.

"We are still not where we want to be, but this weekend has allowed us to collect more data which we can analyse over the next few weeks before Canada. We have made clear progress in reliability, now our focus turns to performance. We need to keep working and be patient as a team."

Lance Stroll: "It's the first time this season both cars finished a race, so that's a positive to take from Miami. We managed to get more milage in the car and experienced less vibrations this weekend. In hindsight, our tyre strategy didn't work out but from a reliability perspective we made a step in the right direction. We now need to work on our performance related issues, there are lots of areas for us to improve on."

Mike Krack: "Our focus over the break was to work with Honda to improve the PU's vibrations into the chassis - that work has paid off and we have taken an important step forward on reliability this weekend. Whilst that is a positive, there's clearly more we need to do together to improve our pace and unlock the potential of this package."