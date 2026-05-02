Miami Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Aston Martin

02/05/2026

Fernando Alonso: "I feel performance in Qualifying improved a little compared to yesterday and the Sprint, and it's a relief that the PU vibration issues have improved which was a big focus over the break.

"Unfortunately, we had some gearbox issues which limited us, so we need to understand them tonight and try and fix things for tomorrow. We haven't run in the wet yet, so if the weather changes it will be a learning experience for us and everyone on the grid. Let's see what we can do."

Lance Stroll: "It felt like we made some small progress since Sprint Qualifying yesterday. We had some issues with traffic on the last run in Q1 and didn't get the tyres in the right window so lost time there. We know the areas we need to work on and improve, but that's going to take time. We'll see what we can do tomorrow, the weather will play a big factor for everyone."

