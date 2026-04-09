Former Mercedes man Milner joins Williams

Williams has announced the appointment of Dan Milner as Chief Engineer-Vehicle Technology.

He joins the team after 20 years of association with Mercedes, most recently a 14-year stint with the Brackley-based organisation across the Honda, Brawn, and Mercedes team eras. During his time in Brackley, Milner contributed to multiple world championships in senior technical leadership roles including eight consecutive constructors' titles.

Over nearly 14 years at Mercedes, Milner progressed from simulation and design roles into senior leadership, including six years heading powertrain integration and transmission design.

Most recently, as Chief Engineer for R&D, he led a multidisciplinary team delivering development and test programmes. Outside F1, he has held senior design roles in the America's Cup with Ineos Britannia, also working in the defence sector.

At Williams, Milner will be accountable for Vehicle Technology, driving on- and off-car performance through complex, integrated technology programmes. He will champion first-principles engineering, accelerate development across hardware, simulation, test and quality, and embed strong links with car programmes to ensure rapid conversion of ideas into race performance.

"I'm thrilled to be joining Williams as Chief Engineer across Vehicle Technology," said Milner. "After 20 years of association with Brackley, it's the right moment to take on a new challenge. Williams has a clear, ambitious plan to move forward, and I'm looking forward to bringing my experience and knowledge to help accelerate that journey. I can't wait to meet the team, learn the organisation and get to work converting ideas into performance on track."

"Dan brings broad experience and clear leadership," added Technical Director, Matt Harman. "He has led major programmes across R&D and powertrains, turning ideas into performance, and he knows how to bring teams together to deliver. Dan will be central to our vehicle technology plan and to converting innovation into consistent performance gains on track, so we're thrilled to have him on board as we continue our plans of bringing Williams back to the front of the grid."