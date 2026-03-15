Chinese Grand Prix: Race team notes - Williams

15/03/2026

James Vowles, Team Principal: "Incredible drive from Carlos to bring the car home and secure our first points of the season. Well done to him. He was faultless from start to finish and deserved those points today.

"With Alex we suffered a hydraulic issue on the laps to grid which meant that ultimately the car was unable to start the race. We clearly aspire to be more. We know we're not where the car needs to be performance-wise and we have plans across the next few months to remedy that. We know what we need to do reliability-wise and those are items that we need to get on top of with immediate effect because we have two top drivers and I believe both could have been in the points today."

Carlos Sainz: "It feels good to get some points here in China thanks to a strong start, effective tyre management and good defending at the end of the race against Colapinto. We know we're not in a position to score points on pure pace at this point in the season, but we got everything else right today and that's what made the difference. We need to be proud of maximising everything and I hope that these points bring motivation to the entire team, here at the track and back in Grove. Everyone is making a huge effort and we need to keep digging deep over the next few weeks to bring more performance to the car. Vamos!"

Alex Albon: "There's not much to take away from today as on the laps to grid we identified a hydraulic problem that resulted in me not being able to start the race. We were hoping we might be able to get back on track at some point to get some laps in and shake down the car again before Japan, but unfortunately we couldn't fix the problem in time. We need to go through our issues and feedback with a fine tooth comb and we need to understand our reliability problems in able to find more performance. As a team it's important to separate what's in our control and what's not and we need to pull together for Japan in just two weeks time. The silver lining is that Carlos was able to bag a few points for the team today, and a big congrats to Kimi on his first win."

