Chinese Grand Prix: Preview - Williams

Ahead of the Chinese Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of Shanghai?

• The track offers a difficult challenge with a mix of cornering, changes of direction and power-limited sections. The circuit is typically very front limited, with long loaded corner sequences, particularly the opening Turn 1-2-3 complex. This makes the car very sensitive to front axle load, with front-left graining a real threat.

• The first Sprint event of the season also creates an additional challenge, with only one hour of practice prior to the Sprint Qualifying session.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?

• We expect energy management to be easier than in Melbourne, with high part-throttle cornering time reducing the requirement for super clipping. How teams manage deployment, out-lap preparation and traffic will again be central to maximising single-lap performance.

• In the past, careful selection of the rear wing level was required to balance downforce requirements against drag on the long straights. With the introduction of active aerodynamics and straight mode across four zones, this is no longer a major concern.

What are the tyre challenges at Shanghai?

• Careful tyre usage is required across four competitive sessions with a Sprint tyre allocation of two hard, four medium and six soft tyres.

• Controlling the graining risk is the largest tyre challenge, with sustained sliding through Turns 1-2 and again in Turn 8, plus front-left and rear-left sliding through Turns 12-13. This leaves the front-left heavily loaded and prone to surface damage.

• We also expect cool conditions in Shanghai and, coupled with low asphalt roughness, tyre preparation on low fuel may be difficult for the first timed lap, particularly on the mandated Medium tyre in SQ1 and SQ2.

What are the strategic considerations for the race?

• The Grand Prix is expected to be a one-stop race, depending on how graining evolves across the weekend, with most teams likely to favour the Medium as the starting tyre.

• The Sprint race is expected to be a no-stop race with a strong preference for the Hard tyre, although Medium tyre races are possible depending on teams' Sprint grid position and overall Grand Prix prioritisation.