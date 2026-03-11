Chinese Grand Prix: Preview - Red Bull

Max Verstappen: "It was good to be back racing again and it was promising to see us have a good comeback in the race.

"The Team did a great job to get to where we are but there is still a lot to do and a lot of learnings that we can take on from that race. We were particularly impacted by the tyre degradation in Melbourne, which can also be an issue at this circuit in Shanghai, and the deployment is something we can look at as well. We will continue to collect data and work on improving the car; we are still learning and we want to go into this week and be more in the fight. Of course, it is a Sprint weekend so we will have less time to work on the set up of the car, so we need to make sure we hit the ground running. The circuit is pretty unique, with quite a challenging track layout with a variety of different corners but with plenty of opportunities for overtaking"

Isack Hadjar: "Making my debut for the Team in Melbourne was a special moment for me and Saturday was the perfect start. Unfortunately, the weekend didn't end how we wanted it to but we're motivated to come back stronger this week in Shanghai. I want to put in a good display across the weekend and continue to test myself against the very best. With a Sprint weekend you have even more opportunities to deliver strong performances and that's what I'll set out to do."

Stats & Facts

• Isack qualified third on Saturday in Albert Park, marking the best performance by a Red Bull Racing driver on debut since Daniel Ricciardo in 2014.

• Max set the fastest lap at the 2026 Australian GP which was the 37th of his career. He is currently sixth on the all-time list for fastest laps.

• Since the Team's maiden victory here in Shanghai in 2009, Oracle Red Bull Racing has recorded 130 Grand Prix wins - more than any other constructor in that time.

• Sunday's race marks 11 years since Max made his Formula One debut for Toro Rosso aged just 17 years old. He remains the youngest starter in F1 history.

• Max secured the 100th pole position of his career in China at the 2024 Grand Prix where he went onto win the race.