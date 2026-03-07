Australian Grand Prix: Qualifying team notes - Red Bull

Isack Hadjar: "I'm very happy with that result. When I crossed the line on that final lap I knew it was a good one. It was the perfect start to my career with the Team.

"Going into Qualifying, it is not something that we expected so we can be really happy. We kept improving after every run, from the first lap in Q1 to that final one, the car and I got better each time. We managed to find the consistency that we didn't have yesterday and throughout I felt a strong car underneath me in both the chassis and power unit. We've put ourselves in a strong position for tomorrow and we'll see what we can do to hold off those behind us."

Max Verstappen: "The crash today was very strange, I hit the brake pedal into turn one and the whole rear axle completely locked. I am all good, so that is the main thing. I went to the medical centre and had a scan on my hands and they are all fine. I need to speak to the Team and assess the data and find out what went wrong as I have never experienced this before. Well done to Isack as he did a great job in Qualifying. Tomorrow, I will be starting at the back and trying to make my way forwards. Obviously, it isn't ideal but we can aim for P6 or P7 although I don't yet know how easy it is to overtake cars."

Laurent Mekies: "We all know how challenging and competitive this sport is, therefore Qualifying P3 today is a great reward for all the hard work behind the scenes done in the last four years, on the PU side of course, but also on the chassis side to tackle these new regulations.

"It was a fantastic day for Isack. Qualifying P3 is a huge moment for him. He has put an incredible amount of work in over the winter and to see that effort translate into a result like this is very special, not just for him, but for the entire Team.

"What happened to Max is obviously very unfortunate and the most important thing is that he is okay. At the moment we are still trying to fully understand what happened. The loss of grip he had to deal with looked very brutal and unusual. We will need to take a deeper dive into the data and analyse everything carefully.

"Tonight, we are all extremely proud of everyone back in Milton Keynes for giving us such a strong start to the season. I'm also very pleased to have Ford alongside us as a partner and to see two more cars qualify in the top nine running our Red Bull Ford PU. We know tomorrow will be another steep learning day, and we are all focused on taking on those learnings as quickly as we can as a Team."