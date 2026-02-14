Site logo

Ferrari tops Bahrain lap count

14/02/2026

Ferrari completes 423 laps in Bahrain, though McLaren and Williams are right behind with 422.

In all honesty, the ongoing claims that "they're fastest", "no, they're fastest" following the opening Bahrain test, is pretty much like a perverse, "he's Spartacus!, "No, he's Spartacus!"

It's almost as if everyone is embarrassed by their form, not that it has anything to do with the ongoing row over engine legality of course.

Pace, we can forget about for now, but in terms of reliability Ferrari looks very good, as do McLaren and Williams.

Mercedes ended the test with the two best times, but the fact that only Aston Martin completed fewer laps must be a concern, then again, thinking smoke and mirrors, that engine legality row could be playing a part.

In terms of engines, as it supplies four teams it is natural that the Three-Pointed Star leads the way, ahead of Ferrari and Red Bull.

Of greatest concern however has to be Aston Martin and Honda, where things have got off to the worst possible start. Only poor old Kimi Antonelli has completed fewer laps than Fernando Alonso and Lance Stroll, but other than his pace on Friday the Italian teenager can console himself with the fact that teammate George Russell completed the tenth most laps.

Whie we are beginning to see a basic pecking order emerge in terms of reliability, it is going to be interesting to see how that might change when the pace is upped.

Driver Test Mileage

Driver Team Laps Miles Kms
Leclerc Ferrari 222 746.6 1201.5
Piastri McLaren 215 723.0 1163.6
Sainz Williams 214 719.7 1158.2
Albon Williams 208 699.5 1125.7
Norris McLaren 207 696.1 1120.3
Hamilton Ferrari 201 676.0 1087.8
Bearman Haas 200 672.6 1082.4
Verstappen Red Bull 197 662.5 1066.2
Ocon Haas 190 639.0 1028.3
Russell Mercedes 188 632.2 1017.5
Hulkenberg Audi 178 598.6 963.3
Bortoleto Audi 176 591.9 952.5
Colapinto Alpine 172 578.4 930.9
Lawson Racing Bulls 169 568.3 914.6
Perez Cadillac 167 561.6 903.8
Lindblad Racing Bulls 158 531.3 855.1
Bottas Cadillac 153 514.5 828.0
Gasly Alpine 146 491.0 790.2
Hadjar Red Bull 145 487.6 784.7
Stroll Aston Martin 108 363.2 584.5
Alonso Aston Martin 98 329.6 530.4
Antonelli Mercedes 97 326.2 525.0

Team Test Mileage

Team Laps Miles Kms
Ferrari 423 1422.5 2289.3
McLaren 422 1419.2 2283.9
Williams 422 1419.2 2283.9
Haas 390 1311.6 2110.7
Audi 354 1190.5 1915.8
Red Bull 342 1150.1 1850.9
Racing Bulls 327 1099.7 1769.7
Cadillac 320 1076.1 1731.8
Alpine 318 1069.4 1721.0
Mercedes 285 958.4 1542.4
Aston Martin 206 692.8 1114.9

Engine Manufacturer Test Mileage

Engine Manufacturer Laps Miles Kms
Mercedes 1447 4866.2 7831.2
Ferrari 1133 3810.2 6131.8
Red Bull 669 2249.8 3620.6
Audi 354 1190.5 1915.8
Honda 206 692.8 1114.9

