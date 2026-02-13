Site logo

Test Times: Bahrain 13-02

NEWS STORY
13/02/2026

Today's times from Manama, the final day of the first pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Antonelli Mercedes C3 49 1:33.669 129.249 mph
Russell Mercedes C3 78 1:33.918 0.249
Hamilton Ferrari C3 138 1:34.209 0.540
Piastri McLaren C3 153 1:34.549 0.880
Verstappen Red Bull C3 61 1:35.341 1.672
Hadjar Red Bull C3 53 1:35.610 1.941
Ocon Haas C3 68 1:35.753 2.084
Colapinto Alpine C3 137 1:35.806 2.137
Bearman Haas C3 70 1:35.972 2.303
Hulkenberg Audi C3 49 1:36.291 2.622
Albon Williams C3 71 1:36.763 3.094
Lawson Racing Bulls C3 119 1:36.808 3.139
Sainz Williams C2 68 1:37.186 3.517
Bortoleto Audi C3 60 1:37.536 3.867
Stroll Aston Martin C3 69 1:38.165 4.496
Bottas Cadillac C2 37 1:38.772 5.103
Perez Cadillac C3 62 1:39.251 5.582

