Norris sets early pace in Bahrain

Lando Norris tops the timesheets as pre-season testing gets underway.

The first day of pre-season testing saw 18 drivers in action, completing 1,143 laps between them.

There were two red flags over the course of the day but nothing serious, Franco Colapinto stopping on track ninety minutes into the morning session and Nico Hulkenberg ninety minutes into the afternoon.

Though there were only the two reds, there were plenty of offs, with Turns 1 and 10 proving particularly difficult, some incidents put down to the wind others to the differing levels of battery deployment.

"The wind direction has been tailwind, so that explains many of the things," said Valtteri Bottas. "But one point to note is everyone is still getting grips on their deployment.

"We're trying different things in different laps," he admitted, "and that brings quite a bit of variability on the braking points. So actually what had me over there was I had quite a lot more deployment on that lap into the corner, so I arrived there much faster, which is not something we had before.

"We would always arrive more or less with the same speed. But now it can vary like 10 to 20 kph, which makes a difference in the braking points. So these are the things that we're now learning with these new cars and power units."

Max Verstappen was the pace-setter for much of the day, but around an hour before the end Lando Norris went quicker. The Dutchman improved in the cooler conditions of night, but never eclipsed the world champion's time.

While Arvid Lindblad's day was brought to an early end due to a fuel leak, Kimi Antonelli, who didn't appear until over an hour into the afternoon, suffered an issue which cost him valuable track time.

Over the course of the day drivers could be seen trying the new modes, Lewis Hamilton experimenting in Lindblad and Carlos Sainz hunting down Esteban Ocon.

Of great interest were the sidepods on the Audi, radically different to what was witnessed in Barcelona, and no doubt set to change again by Melbourne.

Lance Stroll was another driver who had only limited running, Honda explaining: "Our power unit test plan today with Lance went as planned in the morning, however, we detected a data anomaly this afternoon. We are now proceeding with precautionary checks on the PU to understand the exact root cause before we can resume testing."

Williams was one of several teams with both drivers on duty, the Grove outfit keen to make up lost track time after missing last week's Shakedown.

"There's no doubt we're behind, just simply because others have done three days on track," admitted James Vowles, "but not to the extent, in mixed conditions in Barcelona, where I don't feel we can catch up across these six days.

"We have to remember that in most seasons now, we do three days of testing," he continued, "we've doubled that this year and the power units are, for the most part, performing very well.

"Again, yesterday it ran flawlessly," he added, referring to a permitted 200km filming day, "so that's why across these six days you can do some quite high mileage numbers that get you back to where you want to be."

As part of their frustrating stage managing of the new season, the powers that be have deemed that the fastest tyre compounds will not appear until next week, consequently today's best times were set on the C3. However, the usual caveats about fuel loads and the rest apply.

Overall a good opening day, the top five covered by less than a second and no major failures, certainly nothing like the scale of 2014.

Ignoring the times, it is good to see Audi, Haas, Cadillac, Ferrari, Red Bull and Williams comfortably exceeding 100 laps.

"A strong day for us in terms of getting the mileage under our belts," said James Vowles. "Our intent all the way through was just making sure we did the mileage required to learn and understand about the chassis, the power unit, and to start flushing gremlins out of the system. There will be a lot of them, and these next three days are all about getting a good foundation to work from, and we can then build performance from there. In terms of the car, what I can say is there's no vices to it, there's nothing particularly poor, but clearly we have to dig into the details.

"One interesting element we've experienced today is that the wind is completely different to what we've had any other time that we've been here," he added. "It's an easterly, south-easterly wind which causes us a little bit of trouble, especially into turn 1 and turn 10. Otherwise, the drivers' comments so far are net positive. The balance doesn't feel as though it's too far off, and that's without any setup work whatsoever, so it gives us a good baseline to start with going into tomorrow."

"Today was my first proper experience in the AMR26 after only completing three laps in Barcelona," said Lance Stroll. "We had a busy morning on track working through the run plan and the various test items.

"The afternoon was more limited as the team investigated a data anomaly with the PU," he added. "There's still plenty of work to do to get the car where we want it, but we'll use these two tests to learn as much as possible and keep building."

Stroll is scheduled to return to the AMR26 on Friday, while Fernando Alonso will take to the track tomorrow for his first run in Bahrain.

At Ferrari, Hamilton drove out of the garage, the car fitted with aero rakes to carry out measurement runs before moving onto the core of the programme. The Englishman started on C2 compound tyres before switching to the softer C3s. In total, he completed 52 laps, allowing the team to gather useful data on the car's behaviour while he continued to increase his understanding of the car, running with grip levels and in temperatures very different to those experienced during the Barcelona shakedown.

During the lunchbreak, the car was set up for Leclerc, who exited the pit lane shortly after to continue a programme very similar to that of his team-mate with several long runs, as well as practice starts and pit-stops. The Monegasque began with a series of laps on used C3 tyres before fitting a set of C2s, on which he completed 20 laps. Towards the end of the day, he fitted new C3 tyres and set his best time of 1'35"190, bringing his total to 80 laps.

"It was good to be back in the car and get more laps in," said Hamilton. "The track conditions today were quite tricky: there was a lot of dust and sand, and the wind was very strong.

"It's still too early to say where we stand," he admitted. "At this stage everyone is running different programmes, so the most important thing is to focus on ourselves and keep learning. I see a very focused team, and over the next few days we'll keep working step by step and continue to improve."

"It was a productive half day of testing for me," added Leclerc, "as we were able to complete the programme without any major issues, which is always a positive at this stage.

"The feeling was quite different compared to Barcelona, as the conditions here are very different, but that's exactly what we need, gaining experience on another track and understanding how the car behaves in different scenarios.

"So far, the data is broadly in line with what we expected from our simulations, which is encouraging. Now the focus is on continuing to work through the programme and making sure we are as prepared as possible for the first race."

More to follow.