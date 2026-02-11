Site logo

Morning times from Bahrain - Wednesday

NEWS STORY
11/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the first morning of pre-season testing.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Laps Time Gap
Verstappen Red Bull 65 1:35.433 126.860 mph
Piastri McLaren 54 1:35.602 0.169
Russell Mercedes 56 1:36.108 0.675
Hamilton Ferrari 52 1:36.433 1.000
Ocon Haas 64 1:37.169 1.736
Lindblad Racing Bulls 75 1:37.945 2.512
Sainz Williams 77 1:38.221 2.788
Bortoleto Audi 49 1:38.871 3.438
Bottas Cadillac 49 1:39.150 3.717
Stroll Aston Martin 33 1:39.883 4.450
Colapinto Alpine 28 1:40.330 4.897

Only Verstappen, Lindblad, Stroll and Ocon are in action for the whole day, the other seven drivers hand over to their respective teammates.

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms