Shakedown Times: Day 5 (Friday)

30/01/2026

Today's unofficial times from Barcelona.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Laps Time Gap
Hamilton Ferrari 63 1:16.348 136.450 mph
Norris McLaren 83 1:16.594 0.246
Leclerc Ferrari 78 1:16.653 0.305
Piastri McLaren 80 1:17.446 1.098
Verstappen Red Bull 118 1:17.586 1.238
Gasly Alpine 160 1:17.707 1.359
Ocon Haas 85 1:18.393 2.045
Bearman Haas 106 1:18.423 2.075
Hulkenberg Audi 78 1:19.870 3.522
Bortoleto Audi 66 1:20.179 3.831
Alonso Aston Martin 49 1:20.795 4.447
Bottas Cadillac 54 1:20.920 4.572

Best Times To Date

Date Driver Team Time Gap
30-Jan Hamilton Ferrari 1:16.348 136.450 mph
29-Jan Russell Mercedes 1:16.445 0.097
30-Jan Norris McLaren 1:16.594 0.246
30-Jan Leclerc Ferrari 1:16.653 0.305
29-Jan Antonelli Mercedes 1:17.081 0.733
30-Jan Piastri McLaren 1:17.446 1.098
30-Jan Verstappen Red Bull 1:17.586 1.238
30-Jan Gasly Alpine 1:17.707 1.359
26-Jan Hadjar Red Bull 1:18.159 1.811
30-Jan Ocon Haas 1:18.393 2.045
30-Jan Bearman Haas 1:18.423 2.075
29-Jan Lindblad Racing Bulls 1:18.451 2.103
29-Jan Lawson Racing Bulls 1:18.840 2.492
28-Jan Colapinto Alpine 1:19.150 2.802
30-Jan Hulkenberg Audi 1:19.870 3.522
30-Jan Bortoleto Audi 1:20.179 3.831
30-Jan Alonso Aston Martin 1:20.795 4.447
30-Jan Bottas Cadillac 1:20.920 4.572
29-Jan Perez Cadillac 1:21.024 4.676
29-Jan Stroll Aston Martin 1:46.404 30.056

