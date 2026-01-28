Barcelona Day 3 Recap: Alpine

Pierre Gasly: "It was good to be back driving this afternoon and getting to grips in the new car.

"As a team, we completed 125 laps today, which is a solid day's work between me and Franco as we all continue to work hard together and continue to understand our new package. On my side, we did 67 laps in the afternoon under some nice, dry conditions, which certainly makes a big difference to driving in the wet at Silverstone last week! This generation of car will take time for all of us to adapt, they are certainly very different. It's a good challenge and one I look forward to continuing when we are next in the car.

"It is weather dependent whether we choose to run tomorrow or Friday. It is important to keep adding laps to our tally as every lap you learn something and maximising that track time is so important. We will see what comes and I am happy with the team's efforts so far at this shakedown."

David Sanchez, Executive Technical Director: "What is unique about this week's shakedown is the ability to choose the three days you want to run on track. This is dependent on a range of factors, notably the weather, and today we remained on plan with a productive day's work.

"Franco continued in the car this morning after his first day in the A526 on Monday. This was to give Franco some consistency after some of his running was curtailed earlier in the week, so it was good for him to have a solid morning session with plenty of laps. Pierre was then in the car in the afternoon as he continues to get to grips with the new car.

"After a wet day at Silverstone last week, it was beneficial for Pierre to have some dry running in good conditions and he now has a decent feel for the new package, which should be useful as he prepares for a full day in the car next time out. With an eye on the weather radar, we will make a decision tomorrow morning on when our next outing will be and we look forward to continuing the hard work and development of this 2026 project."

