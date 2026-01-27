Ferrari and Red Bull in action at Barcelona

With rain clearly set in for the day, a number of teams opted to sit-out today's shakedown, leaving just Red Bull and Ferrari in action.

For the Maranello squad, Charles Leclerc ran in the morning when conditions were better, and Lewis Hamilton in the afternoon as conditions deteriorated.

At Red Bull, Max Verstappen drove the RB22 in the morning before handing over to teammate Isack Hadjar in the afternoon.

Unfortunately, the Frenchman, who topped the timesheets yesterday, crashed out late in the day, damaging the rear wing and suspension and bringing the session to an early end.

Earlier in the day, Verstappen was the cause of another red flag when the Dutchman went off into the gravel.

"I'm very excited to see what the others have in store and when we start pushing a little bit more, see where we are compared to the others," Leclerc told F1TV. "I think this year is a big opportunity for every team to do something different and to maybe gain bigger advantage than what we've seen in the last few years.

"I hope we are the team that will manage to make the difference," he added. "But wherever we start, we will push at the maximum to try and bring Ferrari back to the top. It's been quite a few years, so I hope that this one is ours."

Despite Hadjar's crash, the shakedown has got off to a good start for Red Bull and its new powertrain, not so much in terms of topping the timesheets on both days, but the initial reliability.

Having completed the first two days of running, the Austrian team can now decide when its third and final day of testing will be, possibly waiting until the final day of the shakedown on Friday.

Aston Martin has confirmed that it will run on Thursday and Friday only.

