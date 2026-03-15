Chinese Grand Prix: Race team notes - Alpine

15/03/2026

Pierre Gasly: "It's a great result for the team today and a solid weekend overall to get both cars in the points.

"Of course, I'm happy with the result, even though deep inside the competitor in me is a bit annoyed not to get fifth place, which I think was achievable in the end. I felt really comfortable in the car again today, and the pace was there. We were keeping the leading group in sight in the opening stint. With these new cars, we knew it wasn't a matter of if there was going to be a Safety Car but when. It eventually happened and bunched up the whole field. At the restart for some reason I didn't have the power or boost and Ollie [Bearman] passed me. With all the fighting with Max [Verstappen] and other cars around me, I lost ground to Ollie and had a big gap to make up. I pushed like every lap was a Qualifying lap, which was enjoyable and I managed to catch him, however, couldn't get close enough to make a move. It's a fantastic result and there are still many things to fine tune. Hopefully the pace we showed this weekend we can carry over in the coming races."

Franco Colapinto: "What a race and a great day for the team with both cars in the points. I'm happy to score my first points for Alpine, but I'm also equally frustrated and was hungry for more. Some things didn't go our way today and while getting back in the points is a nice achievement, I know there was more out there, which bodes well for future races. We made an amazing start and made up a lot of places. We were comfortably running in P5 and P6 before the Safety Car was deployed. This neutralised the field and all the Hard tyre runners stayed out, including myself. After that, we ran long and then was unfortunately hit by Esteban [Ocon] exiting the pits. He came to apologise afterwards and it was all fine. We lost a bit of downforce with damage to the floor and didn't quite have enough pace or laps left to get Carlos [Sainz] at the end. Extra points were literally in our grasp! Well done to Pierre also. There was good teamwork out there today and some enjoyable battles out on track."

Flavio Briatore: "To come away with nine points and both Pierre and Franco scoring is a great result for the team. Both drivers did a super job and got a nice reward for the team to take back to Enstone after a tough double-header to start the season. It's the first double-points scoring finish for the team this season and shows the team can be competitive and regularly fight for points. We know it will be a development race, and the hard work doesn't stop here. We'll keep pushing ahead of Japan and the coming races to keep in the right direction. Also, congratulations to Kimi [Antonelli] on his first win in Formula One. It's the first win from an Italian and a fellow countryman since Fisi with us in 2006."

