Norris heading to Madame Tussauds

NEWS STORY
19/03/2026

Madame Tussauds London has announced that the first ever figure of Lando Norris, will soon be unveiled at the world famous attraction.

The 26-year-old has been working closely with Madame Tussauds London's studio team, with the highly skilled artists capturing every precise detail - from colour checks to measurements - from helmet-to-toe. (No jokes please).

"With his first World Drivers' Championship title secured in December 2025 and an avid global fanbase, Norris has become a driving force in modern day sport and beyond," reads today's press release.

"Off the track, he's celebrated as one of sport's most relatable stars, with a strong online presence, and is the co-founder of esports team Quadrant."

"It's pretty surreal to think I'll have a figure in Madame Tussauds, it's such a big honour. Working with the artists has been awesome, and seeing all the detail they've put into the figure is really impressive. I can't wait for fans to come and see the finished figure in London this summer."

"Lando Norris is firmly at the forefront of modern sport and culture," added Steve Blackburn, General Manager at Madame Tussauds London, "ambitious, fearless and hugely popular with fans around the world. From the moment we started working with Lando, it was clear we were creating something really special, and our team have been working at full throttle to ensure an exact likeness.

"He's been fantastic throughout the process, patiently sitting still and not racing around as usual! We're busy ensuring his figure is podium-ready and are incredibly excited to welcome guests to meet Lando's likeness in the coming months."

The new Lando Norris figure will feature in Madame Tussauds London's Culture Capital zone, alongside fellow world champion Sir Lewis Hamilton, and a star-studded line-up of sporting icons including Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Mary Earps MBE, Anthony Joshua and Kylian Mbappe.

Rumours that the 2026 engine regulations, along with their architects, Stefano Domanicali, Mohammed ben Sulayem and Nikolas Tombazis, are to be featured in the infamous Chamber of Horrors are as yet unconfirmed.

READERS COMMENTS

 

1. Posted by Ricardo_sanchez, 3 hours ago

"@editor - the very same. Aka “head boy”. "

Rating: Neutral (0)

2. Posted by Editor, 4 hours ago

"@ Ricardo_sanchez

You mean 'Woody'?"

Rating: Positive (2)

3. Posted by Ricardo_sanchez, 6 hours ago

"If you had to pick one current driver who already looks halfway to a Madame Tussauds exhibit, George Russell would surely be the obvious candidate."

Rating: Neutral (0)

4. Posted by Wokingchap, 12 hours ago

"@Celtic Tiger..... great comment, but i rekon they'll need more wax than expected in that area !"

Rating: Positive (1)

5. Posted by Celtic Tiger, 13 hours ago

"As you say, no jokes! We don't wanna hear things like, they'll be saving some wax when they sculpt around the groin... we're better than that!

For some strange reason, when I read about this Madam Tussaud headline, my mind went to that old Billy Connolly bit in which he talks about God creating man and he's pretending to be an angel asking God what to do with the b*llocks in his hands, to which God says something along the lines of making a wee purse for them using left over elbow skin they had in a bin."

Rating: Positive (3)

