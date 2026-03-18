Godzilla joins Haas

18/03/2026

Haas has announced a season-long collaboration with TOHO CO., LTD., the iconic Japanese entertainment studio and home of Godzilla.

The collaboration marks the first-ever collaboration with an entertainment IP in the history of the Haas team.

The unprecedented partnership will see the 'King of the Monsters' enter the world of Formula 1 in a high-powered fusion of cinematic history and cutting-edge motorsport performance.

The collaboration will make its global debut at the Japanese Grand Prix, with the first major activation, the unveiling of a special edition car livery for the race, taking place in Tokyo Midtown Hibiya, on March 24.

Throughout the 2026 season, the partnership will deliver integrated branding, digital content, limited-edition merchandise, and race-weekend activations designed to engage fans across motorsport and pop culture communities worldwide.

Following its launch in Tokyo, the collaboration will also take centre stage at the United States Grand Prix, bringing Godzilla's presence to American fans and celebrating the global reach of both Formula 1 and TOHO's iconic franchise. The home race for Haas coincides with the US release of 'Godzilla Minus Zero', being released in cinemas on November 6.

Further details regarding merchandise drops, special liveries, and fan experiences will be revealed in the lead-up to the Japanese and the United States Grand Prix.

"This is truly an extraordinary opportunity to showcase our brand to new audiences, and it's a first for both TGR Haas F1 Team and TOHO," said Ayao Komatsu. "It's an honour to bring a global icon such as Godzilla to this sport and activate across an important year for the franchise. We want our fanbases to combine and celebrate with us, as there will be lots to engage with this season."

"We are honoured to announce this partnership between TGR Haas F1 Team - a team that continues to push the limits of performance on the global stage of Formula 1 - and Godzilla, a cultural icon that has continued to evolve for more than 70 years since first emerging from Japan," added Keiji Ota, Senior Managing Executive Officer and Chief Godzilla Officer, TOHO CO., LTD.

"Godzilla has come to represent indomitable power and resilience, a spirit that deeply resonates with the TGR Haas F1 Team's determination to constantly break through barriers. Through this collaboration, get ready for Godzilla to rampage on the world's fastest stage! We promise to bring an unprecedented experience that will excite fans of both Godzilla and the TGR Haas F1 Team all around the world."

Now, Godzilla really knows how to harvest energy and make best use of it... bring it on!

READERS COMMENTS

 

1. Posted by Wokingchap, 10 hours ago

"@Alex_V10_USA..... The real lifeblood of motorsports are the Drivers."

Rating: Neutral (0)

2. Posted by Alex_V10_USA, 13 hours ago

"Sponsors are the lifeblood of motorsports so why not have some fun? :P"

Rating: Negative (-1)

3. Posted by moomoo, 22 hours ago

"Yeah, but is the car going to go any faster? I think not...."

Rating: Positive (1)

4. Posted by Apexing, 18/03/2026 18:11

"They could be on to something here. If they can develop a Godzilla-breath weapon to vaporize the car in front of them, that's a practical road application I can get behind. I've wanted one for my car for decades..."

Rating: Positive (2)

5. Posted by Editor, 18/03/2026 16:17

"And they are already flogging the merchandise on X.

Jesus H!"

Rating: Positive (4)

6. Posted by Celtic Tiger, 18/03/2026 16:00

"The song "Turning Japanese" by The Vapors must be playing in the Haas garage quite often these days.

Apparently, shortly after the exit of spoon they'll affix a life size model of the beloved kaiju on the backstretch. The cars will use this new "straight zone" to rocket their way up its a*se and out its mouth for a full charge experience as they blast their way down a ramp towards 130R a la miniature putting. Now, cue up King Ghidorah making a special appearance on the Haas team pitwall."

Rating: Positive (3)

7. Posted by SF 158, 18/03/2026 14:00

"What an honor to be the first entertainment IP in the team's history. Gentlemen, Start Your Hubris, indeed. And cash in while there's lots of money to be made. The 'entertainment' industry never had it so good."

Rating: Positive (3)

8. Posted by Wokingchap, 18/03/2026 13:39

"FFS"

Rating: Positive (2)

9. Posted by Superbird70, 18/03/2026 13:33

"Today I learned that there is a 'Chief Godzilla Officer, TOHO CO., LTD'."

Rating: Positive (2)

10. Posted by Burton, 18/03/2026 12:29

"I'd much rather have this than whatever was that bullshit with the partner of Minnie Mouse at the Vegas GP last year..."

Rating: Positive (1)

