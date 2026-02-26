Site logo

Red Bull extends Oracle partnership

NEWS STORY
26/02/2026

Red Bull Racing and Oracle today announced a multi-year extension and expansion of their title partnership as the team prepares for the most significant regulation shift in modern F1 history.

Thie renewal builds on the most integrated team technology partnership in F1, with Oracle technology powering the team's success and helping deliver a competitive advantage under pressure.

The extended partnership builds on the team's legacy, with Oracle Cloud Infrastructure (OCI) and Oracle AI underpinning the 2026 debut of Red Bull Ford Powertrains' next-generation hybrid power unit, advanced race-strategy simulations, and a pioneering AI-powered strategy agent. Red Bull will also use Oracle Fusion Cloud Applications for finance, HR, and marketing to increase productivity, reduce costs, and enhance the employee and fan experience.

"Since Oracle became the team's title partner in 2022, the team has delivered three Drivers' Championships, two Constructors' Championships, and broken many records," said Laurent Mekies. "Our partnership with Oracle has been hugely successful, and we are delighted that we will continue together into this new era for F1.

"We rely on Oracle's invaluable expertise to help us understand and optimise countless variables with greater precision and speed than the competition. With Oracle Cloud and Oracle AI, we can adapt quickly, make smarter decisions, and sustain the level of performance required to win Championships, and we look forward to continued success in this multi-year partnership."

"Oracle Red Bull Racing relies on Oracle Cloud and Oracle AI to achieve the highest levels of performance and solve some of the most complex, time-critical challenges in the world," added Clay Magouyrk, CEO, Oracle. "The same technologies the team uses to model strategy, refine its hybrid power unit, and deploy the latest AI innovations trackside are the ones powering transformation for companies across every industry. Whether on the track or in the enterprise, Oracle Cloud and Oracle AI deliver the speed and intelligence needed to win."

The 2026 regulations fundamentally reshape how teams generate power, manage energy, and extract performance. Red Bull will continue to rely on OCI, Oracle Fusion Cloud Applications, and Oracle AI to maintain its competitive edge through four key initiatives:

AI-Powered Strategy Agent

• Oracle and Oracle Red Bull Racing will work together to implement a new AI-powered strategy agent, marking a major step forward in how race engineers process information and make decisions.

• Developed with Oracle's comprehensive AI stack and designed to work alongside human engineers, the AI agent will automate data collection, interpret historical and real-time race inputs, and surface insights to help engineers respond more quickly to changing conditions.

Next-Generation Hybrid Power Unit

• The debut of Red Bull Ford Powertrains' next-generation hybrid engine, engineered with and tested extensively on OCI, marks a defining milestone. As a newcomer, building a power unit from the ground up in four years, competing against manufacturers with decades of engine experience, represents a significant technical achievement.

• The team relied on OCI's high-performance computing, bare metal infrastructure, and large-scale simulation capabilities to design, validate, and refine its power unit in record time.

• Oracle has supported the program from inception and will continue to run updates and integration work through the season on OCI.

Advanced Race Simulations

• The 2026 regulations demand far more sophisticated modelling, and OCI enables the team to run deeper, more granular simulations tailored to the new strategic landscape. These next-generation models—far richer and more varied than in previous seasons—account for energy usage, active aero configurations, deployment windows, tyre interactions, and thousands of potential race scenarios.

• This expanded simulation capability equips both drivers and strategists with clearer, data-driven guidance on how to optimize strategy decisions throughout a race weekend.

• As F1 leans more heavily on advanced modelling and simulation, OCI delivers the scale and speed Oracle Red Bull Racing requires to test, learn, and adapt faster than the competition.

Operational Excellence

• With Oracle Fusion Cloud Applications, Oracle Red Bull Racing will be able to leverage the latest AI capabilities embedded in the suite to increase efficiency, improve decision making, and maintain a competitive edge.

• The team will use Oracle Fusion Cloud Applications for finance, HR, and marketing to optimize planning and budgeting, simplify payroll, improve the employee experience, as well as deepen fan engagement through personalized content, members-only rewards, and an innovative fan loyalty programme.

