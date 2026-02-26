Dario Marrafuschi replaces Mario Isola as the new Head of Motorsport at Pirelli.

Effective March 1st, Dario Marrafuschi will become Head of Pirelli's Motorsport Business Unit replacing Mario Isola who will provide support until July 1st to ensure a smooth and effective transition. Isola will then leave the company to pursue new professional challenges.

Marrafuschi will report to Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President of Sustainability, New Mobility & Motorsport.

Marrafuschi, who joined the company in 2008, has extensive experience in Formula 1 in the Research and Development area and in recent years has headed the development of Pirelli's road products.

The Company wishes to thank Mario Isola for the dedication and great passion with which he has contributed to the growth of the Motorsport business unit over the years.