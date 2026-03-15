Chinese Grand Prix: Result

15/03/2026

Result of the Heineken Chinese Grand Prix.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Antonelli Mercedes 56 1h 33:15.607
2 Russell Mercedes 56 + 0:05.515
3 Hamilton Ferrari 56 + 0:25.267
4 Leclerc Ferrari 56 + 0:28.894
5 Bearman Haas 56 + 0:57.268
6 Gasly Alpine 56 + 0:59.647
7 Lawson Racing Bulls 56 + 1:20.588
8 Hadjar Red Bull 56 + 1:27.247
9 Sainz Williams 55 + 1 Lap
10 Colapinto Alpine 55 + 1 Lap
11 Hulkenberg Audi 55 + 1 Lap
12 Lindblad Racing Bulls 55 + 1 Lap
13 Bottas Cadillac 55 + 1 Lap
14 Ocon Haas 55 + 1 Lap
15 Perez Cadillac 55 + 1 Lap
16 Verstappen Red Bull 45 Retired
17 Alonso Aston Martin 32 Retired
18 Stroll Aston Martin 9 Retired
NS Piastri McLaren Did Not Start
NS Norris McLaren Did Not Start
NS Bortoleto Audi Did Not Start
NS Albon Williams Did Not Start

Fastest Lap: Antonelli (Mercedes) 1:35.275 (Lap 52)

