Cadillac announces Crews Control debut

Terry Crews takes the wheel in a new YouTube series powered by TWG Motorsports.

The world of motorsport has never looked like this. Crews Control - a premium 18-episode YouTube series hosted by actor and entertainer Terry Crews - debuts May 5. Produced by Box to Box Films, the award-winning team behind Formula 1: Drive to Survive and powered by TWG Motorsports' impressive range across Formula 1®, INDYCAR and NASCAR, the series is an infectious exploration of global racing culture.

Crews Control takes viewers on an exhilarating journey through the fast-paced world of motorsport through Terry's distinct lens - with humour, heart, and an unapologetic sense of curiosity. At its core is a deep dive into the Cadillac Formula 1® Team, exploring the precision, technology, passion and global community behind Formula 1®'s rapid rise.

Each episode (8-10 minutes) follows Terry as he immerses himself in the sport's culture, paddock politics, and fan obsession, unlocking why Formula 1® has captured the imagination of an entirely new generation of American fans.

From Melbourne's massive crowds to Miami's energy, to Las Vegas' spectacle and Austin's Americana, Terry becomes the ultimate American guide to why every stop on the Formula 1® calendar feels like its own world. The series also pulls back the curtain on the broader TWG Motorsports portfolio - from the Indianapolis 500 with Andretti Global to NASCAR with Spire Motorsports - connecting disciplines while highlighting what makes each unique under the TWG Motorsports roof.

"TWG Motorsports was built on a singular belief that motorsport has unmatched power in sport and culture, and its best stories are still waiting to be told. Crews Control brings that to life - a can't-miss journey anchored by the Cadillac Formula 1® Team and extending across many series we compete in, told through one of entertainment's most compelling voices," said Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports.

Rooted in Terry's personal story of growing up with a father who worked for General Motors - co-owners of the Cadillac Formula 1® Team with TWG Motorsports - the series blends automotive pride with genuine cultural exploration.

"Motorsport is the biggest world most Americans have never stepped inside - and I'm about to change that," said Crews. "This isn't just one series; it's an entire universe. Crews Control isn't about lap times and standings. It's about the culture, the obsession, and the people who live and breathe it. I'm bringing America into a world that's faster, louder, and more alive than they ever imagined."

Beyond the flagship YouTube series, promotional content, teasers, and behind-the-scenes material will extend across the Cadillac Formula 1® Team's official social media channels and those of its racing series partners, creating a multi-platform ecosystem built to amplify each episode and drive fan engagement.

"Collaborating with Terry on Crews Control allowed us to build a series around his irresistible curiosity and commanding presence,'' said Paul Martin, CEO of Box to Box Films. "He doesn't simply observe racing - he connects deeply with engineers, drivers and fans, uncovering the human stories at the heart of the Cadillac Formula 1 Team and TWG Motorsports. The result is cinematic and precise, grounded in real emotion, and unmistakably Terry: funny, earnest and relentlessly curious."