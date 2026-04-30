Miami Grand Prix: Preview - Red Bull

Laurent Mekies: "Everyone at Oracle Red Bull Racing is excited to be going racing again after the enforced break.

"There is no denying that these past few weeks have proved useful for teams, the FIA and Formula 1: for the teams to further develop these very new cars and for all three parties to work together to fine tune the regulations based on learnings from the first three grands prix.

"Effectively, Miami will be a reboot for the season, after this unexpected and exceptionally long hiatus. As for ourselves, everyone has been working flat out in Milton Keynes on the Chassis side and PU side, with Max and Isack also involved. We do not expect to have solved all our issues in one go, however we certainly aim to give Max and Isack a car they will feel more comfortable to push with.

"Ultimately only the Miami track will reveal the answer to how good a job we have done and how much we still need to find. The Miami GP is also the first of three races to be held in the USA this season and is therefore a significant moment for us, as Red Bull Ford Powertrains makes its North American debut."

Max Verstappen: "It's really good to be back in the car after a bit of a break. Even though it's a filming day it's nice to see everyone's faces. It's always nice to be back with the Team and get used to the speeds again in the F1 car before heading to Miami, so in that sense it was a good day for me. I know that we have had quite a long break but it's not really been a break because the Team has been pushing hard trying to understand the things we can do better with the car. I'm very excited to see what we can do in Miami and hopefully we can be a bit closer to those top three teams."