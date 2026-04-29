Miami Grand Prix: Preview - Racing Bulls

Alan Permane: "We're really excited for our first trip to North America of the season, especially after the extended break we've had since Japan. We used that time well, carrying out some additional work on the chassis that wasn't originally planned until later in this flyaway sequence. We're bringing some upgrades to Miami, as we expect everyone to do, so it will be interesting to see how the order shapes up this weekend. And, of course, we're bringing a bit of Miami flair as we always do, which should make it an exciting weekend for the fans.

"We've also worked closely with Formula 1, the FIA and GPDA during the break regarding the updated power unit regulations. It's encouraging to see all parties come together to address the concerns and implement positive changes, and we're looking forward to seeing how that plays out on track this weekend.

"Miami is a stunning venue and location, and we're raring to go!"

Liam Lawson: "It's been good to use the break to reset and train in preparation for the upcoming season. I spent some time after Japan in New Zealand, which was really nice as it meant I could see family while doing lots of outdoor training. I also spent time on the sim and with the team back at the factory in Faenza, so it felt great to maximise the time off between races.

"I'm super pumped to get back to work in Miami now though - it's a place I love a lot and the energy and atmosphere is amazing. The team has been working hard back at the factory to prepare for the Sprint weekend, so we're looking forward to getting back on track with some upgrades too. As a team, we've got some exciting things planned off track this week as well, so I'm excited to see all the fans in this great city."

Arvid Lindblad: "I tried to utilise this April break in the best way possible, working hard with the engineers on the sim and looking at the data to maximise the learnings of the first few races. I also took some time off and recharged the batteries, making sure to spend some quality time with family and friends.

"Looking at Miami, it's a new track for me and we know that some regulation changes will be implemented starting from this week. It's hard to say how they will be, but the FIA, Formula One and GPDA all worked closely to improve the sport where they can which we're all grateful for.

"I arrived in Miami a couple of days ago to enjoy some free time and see the local culture before the start of the action. Miami is a spectacle both on and off the track, which I can't wait to see. It will be an exciting Sprint weekend; we're bringing some upgrades and I expect other teams to do the same. There will be a lot of work to do, but after a few weeks of break, I can't wait to get back in the car."