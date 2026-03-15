Site logo

Chinese Grand Prix: Race team notes - Cadillac

NEWS STORY
15/03/2026

The Cadillac Formula 1® Team achieved another significant milestone today as it secured its first double-car finish.

Valtteri Bottas and Checo Perez passed the Chinese Grand Prix checkered flag in 13th and 15th positions, respectively, marking an important step forward for the American squad in its second weekend of racing.

Checo Perez: "It was a good race today and we can be happy with our performance as a team, getting both cars to the finish in just our second Grand Prix. My race wasn't straightforward - I had contact with Valtteri at the start, which was on me. I was a bit over-optimistic and didn't realize he had nowhere to go, which cost me some time. Then, every time I was closing the gap, I had a couple of issues with energy deployment and ended up losing more than 20 seconds overall. But we should be proud of what we've achieved over these two race weekends, and I'm looking forward to building on this at the next race in Japan."

Valtteri Bottas: "A great result for the team to finish with both cars in P13 and P15 in only our second Grand Prix. It's not something I expected as other teams had multiple issues across the race. From my side, I had a relatively trouble-free race, which put us in a solid finishing position. We were racing and managed to get Aston Martin with some good battles. We've clearly made progress in all the areas needed from race one to race two. I'm really proud of this team as we're heading in the right direction, but we know there's still work to do."

Graeme Lowdon, Team Principal: "We can be very pleased with that result. We saw today that the complexity of the new cars has given some experienced teams significant issues, so to get two cars to the finish at the end of our second-ever race weekend is a great achievement for everyone in our team in Indianapolis, Charlotte, Silverstone and Germany. More than that, we showed a good step forward in pace and overall performance throughout the weekend and were able to race other teams. It's been a tough couple of weeks and I am very grateful to everyone in the team for all of their hard work. We can leave this first double-header with our heads held high, confident that we have a really good foundation which we can build on going forward."

LATEST NEWS

more news >

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms