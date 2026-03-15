Site logo

Chinese Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

NEWS STORY
15/03/2026

Fernando Alonso: "I had fun at the start again and it seems this is a strong point of our car as we jumped up to P10.

"However, from about lap 20 I was struggling with the vibration levels, and we were already one lap down, so in the end we decided to retire the car. The vibrations seemed worse today than on any other day of the weekend, so we need to investigate why that was. It's clear we need more time to fix everything, but we'll go again in two weeks' time in Japan."

Lance Stroll: "The car just switched off going into T1. We need to look into it, but suspect it was a battery-related issue. Overall, we've done more laps this weekend, collected more data and learned more about the car and the engine so that's a positive to take from China. We have lots of work ahead of us in all areas and need to push for improvements. It's not an easy time for the team, but we're all working together and there is a lot of potential to unlock."

Mike Krack: "Neither car completed today's race. Lance's car experienced a suspected battery issue and stopped on lap 10. Fernando's race ended on lap 34 when we retired the car due to discomfort from vibrations. That's something we are working with Honda to improve. We take away a lot of data and learning from this race, which we will apply as we prepare for Japan."

LATEST NEWS

more news >

LATEST IMAGES

galleries >
POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms