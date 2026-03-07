Australian Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

Fernando Alonso: "We ran trouble free in FP3 and seemed to unlock a lot of lap-time in Qualifying by just running more laps.

"There is potential in the car, so it's clear we need more mileage. We are short on batteries and so can't risk too much tomorrow, but hopefully we can do as many laps as possible. We face this challenge together and everybody in the team and in Honda have been working flat-out to improve this situation."

Lance Stroll: "It's been a tough weekend so far with a few issues that have kept us from getting the laps we needed. The team in the garage have been working really hard, but there just wasn't enough time to get the car rebuilt before Qualifying. We're not where we want to be at the moment, but we'll keep pushing and keep working to improve."

Adrian Newey: "Another very busy day in Melbourne as we continue to make progress with the AMR26 working with our technical partner, Honda. Fernando was able to run important laps in final practice, giving us valuable data and information heading into Qualifying. Fernando qualified in P17 - just missing out on Q2 - and it is clear there is lots of hard work ahead of us. Lance was unlucky today with an ICE issue keeping his car in the garage during practice. After those issues were resolved, there was not enough time to rebuild the car and take part in Qualifying. It is clear the AMR26 has the pace to compete, so we will discuss with the FIA tonight our options for running Lance tomorrow."