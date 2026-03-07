Australian Grand Prix: Qualifying team notes - Alpine

Pierre Gasly: "I think we are all disappointed by the end result today and we certainly expected much more.

"It has been a challenging weekend so far with limited running at times and the car has not felt as good as it did in pre-season testing so it is important for us to understand why that is and find some improvements quickly. In terms of my laps in Qualifying, I felt like I was on the limit and I was pleased with my speed and application on each push lap. Of course, we are managing some big changes this year with tyre preparation and energy management and there are still so many things we need to learn. It is not the way we wanted to begin the year and there are more cars in front of us than we would like. We have the race tomorrow, which does have a lot of uncertainties going into it. We know the start will be important and I am focused on doing everything I can tomorrow to improve today's result and see what we can come away with."

Franco Colapinto: "It wasn't the easiest of days on track today and not the easiest weekend so far, where we have struggled immediately out of the box. It's not where we wanted to be or expected to be after a couple of decent test sessions in Bahrain. Some of the other teams look stronger than we thought and have taken a step up here. There's a lot of work going on behind the scenes both trackside and at the factory and we already made positive progress from where we initially started the weekend on Friday. These new generation of cars and regulations are brand new and there's still a lot to learn and understand at each track we go to. It looks like we're lacking a little bit everywhere in comparison to the others, but we have a good idea where to prioritise and improve. We aren't giving up and I think we can move forward in the race tomorrow, where there should be opportunities to overtake and has also shown to be a race where you just have to survive all the way to the chequered flag to pick up a reward. So, we'll try to focus on making a good launch and keep ourselves in contention."

Steve Nielsen, Managing Director: "Clearly, it's not the start to the season we wanted or expected with both cars out in Q2. We have faced a few challenges this weekend as we continue to get to grips with the new car and fully understanding how best to maximise this quite particular set of regulations. Pierre was a couple of tenths off reaching Q3 after a decent lap which was far from maximised in terms of tyre preparation and energy deployment, so certainly some things and some tricks for us to learn for next time. Franco was slightly further off after he could not quite string together a fully clean lap despite showing some promising pace early on. This is just the first race of this new era and one we will certainly take stock from and implement plenty of ideas going forwards. Tomorrow we are very much in the mix for points given how uncertain some elements of racing could be with new tactics and skills for drivers and teams alike to deploy. I expect us to put up a good fight tomorrow and we will see where that leaves us by the chequered flag."