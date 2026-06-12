Pirelli extends contract to supply F1

Pirelli has extended its contract with F1 to 2028, remaining the sole tyre supplier for the World Championship.

The FIA exercised its option to extend the current contract with the Italian company, prolonging, by mutual agreement with FOM and Pirelli by one year.

These one-year extension options were included in the contract agreements signed between Pirelli, the FIA, and Formula 1 in 2023, when the company extended its presence in the top series for the three-year period 2025-2027.

Pirelli will therefore remain the exclusive tyre supplier to the Formula One World Championship, the Formula 2 Championship, Formula 3 Championship and F1 ACADEMY until the end of 2028.

"Pirelli has been an important partner to the FIA Formula One World Championship for many years," said Mohammed Ben Sulayem, "providing a consistently high standard of performance, innovation, and safety at the highest level of our sport. This extension through to the end of 2028 provides stability for the championship and reflects the strong collaboration between the FIA, Formula One Group and Pirelli. Together, we continue to drive innovation and support the delivery of exciting racing for competitors, teams and fans around the world."



"We've enjoyed an incredible history and partnership with Pirelli," added Stefano Domenicali, "relying on their technical brilliance and focus on performance, innovation, and sustainability for many years, so I'm delighted that the FIA and we will continue that relationship for another year. As we continue to push boundaries across the technical regulatory framework, Pirelli's commitment to quality gives all the teams and series it supplies peace of mind as they know they are working with some of the most advanced tyres in the world. I'd like to thank FIA President, His Excellency Mohammed Ben Sulayem, and Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman of Pirelli - this extension is another fantastic example of working with expert partners, whose experience drives excellence and delivers the very best spectacle on track."



"We are pleased to extend our presence in Formula 1 by a further year, to 2028, thanks to the agreement reached with the FIA - under the leadership of its President Mohammed Ben Sulayem - and with Formula 1," said Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman of Pirelli. "Last year, we surpassed the milestone of 500 Grands Prix, taking on and winning significant technological and innovation challenges throughout our long involvement. Pirelli is not just a supplier but instead a strategic partner that has been able to support the constant growth of the championship, driven by the joint work of the Federation and the promoter. Formula 1 represents the best laboratory for us to innovate, test cutting-edge technical solutions, and continually improve research and development processes, for the benefit of tomorrow's road tyres. The extension of the partnership also allows us to continue supporting F1 Academy, contributing to the growth and development of new talent in motorsport."

Pirelli has been the exclusive partner of Formula 1 since 2011, having been present in the series since the inaugural race in 1950.

In Singapore, being the sole tyre supplier, Pirelli will equal Goodyear's long standing record of 370 F1 Grand Prix victories.

At a time the FIA president is pushing for a return to V8s, might one year extensions to Pirelli's contract mean the possibility of another tyre manufacturer also entering the sport, a move that would surely add some of the spice the powers that be are always talking about.