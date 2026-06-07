Monaco Grand Prix: Race team notes - Pirelli

The Monaco Grand Prix was won by Kimi Antonelli. On the streets of the Principality, the Mercedes driver never relinquished the lead of the race. Antonelli started from pole position and led the race from the first to the last lap.

Max Verstappen, who lined up second on the grid, had a difficult start and was forced to stop his car in the pits at the end of the opening lap due to mechanical problems, bringing his race to an early end. Behind Antonelli, Lewis Hamilton finished second, with Isack Hadjar taking third place.

Almost all drivers started the race on the Medium compound. Lewis Hamilton was the first of the top three finishers to pit, on lap 28, while Antonelli made his stop on lap 37. Both switched from Medium to Hard tyres. Taking advantage of a Safety Car on lap 50, both Hamilton and Charles Leclerc made an additional stop.

After the neutralisation period, however, it was Leclerc who triggered another Safety Car intervention. The subsequent red flag allowed race leader Antonelli to fit a set of Soft tyres. The rest of the field also opted to switch to the same compound during the race suspension.

At the standing restart following the red flag, Antonelli got away perfectly once again, securing the victory. Hamilton also made an excellent start, finishing second, with Hadjar third behind them.

The longest stint on the C3 was completed by Esteban Ocon, who ran for 50 laps, while Arvid Lindblad covered 65 laps on the C4, the highest number of laps on that compound. The longest run on the C5 was recorded by Fernando Alonso, with 55 laps.

In the championship battle, this victory saw Antonelli, now on 156 points, extend his advantage over second-placed Lewis Hamilton. The Italian leads with a margin of 66 points, while George Russell follows in third position with 88 points.

Dario Marrafuschi: "Today the drivers did not hold back on track and tried to extract the maximum from their cars. This is reflected in the levels of tyre degradation observed, which were higher than in previous days and, in some cases, led to performance drop-offs. The decision not to preserve the tyres probably pushed teams towards more conservative strategic choices. Almost everyone opted to start on the Medium, before choosing the Hard for the second stint. However, some long runs on the Soft, such as those completed by Aston Martin, clearly showed that the red tyre could be a valid alternative. The Soft was also the option chosen by everyone for the restart. The driver who made the best use of all three compounds was the winner himself, Kimi Antonelli, who set the fastest times of the Grand Prix on Hard, Medium and Soft, dominating the race as well. Overall, the drivers managed to bring the tyres up to temperature more easily, perhaps thanks to the continuous laps around the circuit. The limiting axle was obviously the rear, due to the numerous traction phases during the race, and it was also the most prone to wear. It was an interesting event, especially in the second half, which was full of twists and featured a new grid restart."