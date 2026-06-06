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Monaco Grand Prix: Qualifying - Times

NEWS STORY
06/06/2026

Times from today's qualifying session for the Louis Vuitton Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:12.051 103.605 mph
2 Verstappen Red Bull 1:12.094 0.043
3 Hamilton Ferrari 1:12.279 0.228
4 Leclerc Ferrari 1:12.351 0.300
5 Hadjar Red Bull 1:12.434 0.383
6 Russell Mercedes 1:12.445 0.394
7 Piastri McLaren 1:12.624 0.573
8 Norris McLaren 1:12.765 0.714
9 Gasly Alpine 1:13.226 1.175
10 Lawson Racing Bulls 1:13.412 1.361
11 Albon Williams 1:13.787
12 Sainz Williams 1:13.815
13 Hulkenberg Audi 1:13.902
14 Colapinto Alpine 1:13.995
15 Lindblad Racing Bulls 1:14.248
16 Bortoleto Audi No Time
17 Ocon Haas 1:14.722
18 Perez Cadillac 1:14.747
19 Bearman Haas 1:14.814
20 Bottas Cadillac 1:15.283
21 Alonso Aston Martin 1:15.349
22 Stroll Aston Martin 1:16.610

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