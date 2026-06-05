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Monaco Grand Prix: Friday Free 2 - Times

NEWS STORY
05/06/2026

Times from today's second free practice session for the Louis Vuitton Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap
1 Hamilton Ferrari 1:13.026 102.222 mph
2 Leclerc Ferrari 1:13.137 0.111
3 Verstappen Red Bull 1:13.194 0.168
4 Russell Mercedes 1:13.405 0.379
5 Antonelli Mercedes 1:13.529 0.503
6 Hadjar Red Bull 1:14.087 1.061
7 Piastri McLaren 1:14.088 1.062
8 Hulkenberg Audi 1:14.094 1.068
9 Bortoleto Audi 1:14.359 1.333
10 Bearman Haas 1:14.456 1.430
11 Gasly Alpine 1:14.497 1.471
12 Sainz Williams 1:14.512 1.486
13 Albon Williams 1:14.600 1.574
14 Lindblad Racing Bulls 1:14.748 1.722
15 Colapinto Alpine 1:14.758 1.732
16 Lawson Racing Bulls 1:14.785 1.759
17 Ocon Haas 1:14.845 1.819
18 Perez Cadillac 1:15.116 2.090
19 Norris McLaren 1:15.274 2.248
20 Alonso Aston Martin 1:15.294 2.268
21 Bottas Cadillac 1:15.759 2.733
22 Stroll Aston Martin 1:16.174 3.148

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