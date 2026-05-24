Canadian Grand Prix: Result

24/05/2026

Result of the Lenovo Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Antonelli Mercedes 68 1h 28:15.758
2 Hamilton Ferrari 68 + 0:10.768
3 Verstappen Red Bull 68 + 0:11.276
4 Leclerc Ferrari 68 + 0:44.151
5 Hadjar Red Bull 67 + 1 Lap
6 Colapinto Alpine 67 + 1 Lap
7 Lawson Racing Bulls 67 + 1 Lap
8 Gasly Alpine 67 + 1 Lap
9 Sainz Williams 67 + 1 Lap
10 Bearman Haas 67 + 1 Lap
11 Piastri McLaren 66 + 2 Laps
12 Hulkenberg Audi 66 + 2 Laps
13 Bortoleto Audi 66 + 2 Laps
14 Ocon Haas 66 + 2 Laps
15 Stroll Aston Martin 64 + 4 Laps
16 Bottas Cadillac 64 + 4 Laps
Perez Cadillac 39 Retired
Norris McLaren 38 Retired
Russell Mercedes 29 Power Unit
Alonso Aston Martin 23 Retired
Albon Williams 11 Accident Damage
Lindblad Racing Bulls Did not Start

Fastest Lap: Antonelli (Mercedes) 1:14.210 (Lap 68)

