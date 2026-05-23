Aston Martin fined for unsafe releases

23/05/2026

Aston Martin has been fined a total of €12,500 for the unsafe release of both of its drivers.

At the start of qualifying, Fernando Alonso weas released into the path of Pierre Gasly, and, according to the stewards, it was apparent that the Alpine had to swerve and locked the front wheels to avoid a collision with Car 14.

This was determined to be an unsafe release and earned the Silverstone-based outfit a €5,000 fine.

Meanwhile, on his way down the pit lane at the start of the session, Lance Stroll lost an outer wheel trim. Then, on his first lap, the inner wheel cover also dislodged. This particular part, although made from carbon fibre, is still potentially dangerous if it hit another car or a person.

The Canadian was not aware of the situation and the team admitted that part of its inspection process had overlooked the correct fixation of the securing devices for these pieces and undertook to thoroughly review its inspection process.

The €7,500 penalty is higher than for an unsafe release due to the fact that the car was on track when the second piece dislodged.

