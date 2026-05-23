Site logo

Canadian Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

NEWS STORY
23/05/2026

Fernando Alonso: "I always enjoy driving here in Canada and I have felt a little bit more competitive this weekend.

"There are some small steps for us in the right direction, but we still need more performance to get through to Q2. In the Sprint race, we had some contact into Turn 1 and in the end, we retired the car. If it does rain tomorrow, it will be interesting as we haven't run in wet conditions with these new regulations, and the grip levels here will be very low. It will be a demanding race for everyone, but let's see what we can do."

Lance Stroll: "It's been a tough day. We started from the pit lane after finding a suspension issue on the grid this morning, so that compromised things straight away for the Sprint Race. In Qualifying, I just didn't have confidence in the car because of the lack of grip, which made it difficult to really push. Rain is expected tomorrow, so that could mix things up a bit and maybe help the lower downforce cars."

Mike Krack: "A busy day in Montreal. The drivers gave it everything to extract as much performance as they could, but the results reflect our performance level right now. Our battle tomorrow will be with the Cadillacs. It was not a straightforward day operationally with several issues holding us back. That's an area where we must improve going forward. Let's see what tomorrow brings: the weather forecast suggests wet conditions, which might open up some opportunities for us."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms