Vasseur tempers title talk

Despite his team claiming its second win of the season, Ferrari boss, Fred Vasseur dismisses talk of a title challenge.

What a difference a week or two makes. In Spain, in the wake of Lewis Hamilton's dominant win, there was talk of an eighth (ninth?) title, and even Ferrari finally taking the fight to Mercedes.

Then came the "reality check" that was the Red Bull Ring, only for the Maranello out to prove victorious once again at Silverstone, albeit with a helping hand from Lady Luck.

Nonetheless, as talk turned to titles yet again, veteran Vasseur was having none of it.

"The championship fight should be your words," he told reporters when asked if the Scuderia is in a position to take on Mercedes.

"After Barcelona, we had the comments that 'Ferrari is back in the championship' and after Austria, we had the comments that 'Ferrari is nowhere'." he smiled.

"We have exactly the same approach with everybody at home, that is to say: 'Guys, we had this weekend. And now let's focus on Spa'.

"We are not nowhere," he insisted. "We are improving step-by-step. But I never try to draw a conclusion after one race, two races, that it is a good result or a bad result.

"I am just focused on trying to do more, and being better," he added. "And I think it is true for me, and it is true for everybody at the factory, it is your job to speak about the championship."

With the power demands at Spa, the Belgian Grand Prix could prove to be another "reality check".