Hamilton given a reprimand

Lewis Hamilton is given a reprimand - but retains his podium finish - for yellow flag infringement.

The Silverstone stewards heard from Hamilton, a team representative and reviewed positioning/marshalling system data, video, timing, telemetry and in-car video evidence.

The seven-time world champion entered the relevant sector before any yellow flag or yellow light panel was displayed, with no such indication present before Turn 9. The first light panel encountered after Turn 9 was displaying green immediately before Turn 10. The yellow indication on the steering wheel display only appeared once the driver was already on the straight towards Turn 10 and close to the end of the yellow flag zone.

The evidence showed that there was no yellow light panel warning within Hamilton's immediate field of vision and that the yellow indication on the steering wheel display remained visible for only a very short period.

The stewards were therefore satisfied that the time available for Hamilton to react to the yellow flag indication was very limited.

They also accepted that, immediately prior to entering the sector, Hamilton been involved in an overtaking manoeuvre with Verstappen and that the Ferrari driver was expecting a counter attack.

As a result, his attention remained directed to his mirrors for most of the straight towards Turn 10, rather than immediately towards the green light panel at the end of the sector.

The stewards took this into account when considering whether the visibility of the green light panel should itself have made it clear to the Ferrari driver that he was still within a yellow flag zone.

The stewards nevertheless determined that, after the yellow had been displayed on the steering wheel display and the green light panel was illuminated immediately before Turn 10, Hamilton did not make a discernible reduction of speed and therefore did not fully comply with the requirements applicable under a single yellow flag.

In determining the penalty, the stewards took into account that Hamilton had entered the sector before the yellow was shown, that the yellow indication reached him only when he was already near the end of the sector, that the time and distance available to react were very limited, and that his attention had, for understandable reasons, been occupied by the immediately preceding battle with another car.

In these circumstances, the stewards considered that a reprimand was the appropriate penalty.